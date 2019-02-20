2019/02/20 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اتصال هاتفي..الملك السعودي يؤكد لعبد المهدي دعم بلاده للعراق

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