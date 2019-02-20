عبدالمهدي يترأس الجلسة الـ5 للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد ..وانضاج ملف الموصل ابرز المقررات

2019/02/20 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ،ألاربعاء، الجلسة الخامسة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، فيما اقر المجلس توصيات عدة منها "انضاج" ملف الموصل من جميع النواحي.

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