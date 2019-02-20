عبدالمهدي لنقابة المعلمين: نبذل اقصى الجهود لتلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة

2019/02/20 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،الاربعاء، أن الحكومة تبذل اقصى الجهود لتلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة للمعلمين.

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