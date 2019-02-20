كابيلو يكشف عن صفقة تبادلية بين عملاقين اوروبيين

2019/02/20 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد المدرب المخضرم ​فابيو كابيلو​ أن هناك صفقة تبادلية محتملة قد تحدث بين فريقين اوروبيين في الصيف.

وقال كابيلو "سيلعب ​يوفنتوس​ مع أتليتكو، وفي مدريد هناك قصة أخرى بينه وبين ​ريال مدريد".

وأضاف "لقد حاول يوفنتوس تهدئة ​ديبالا​ ومساعدته لأنه لم يكن راضياً على المركز الذي يشارك به هذا الموسم، لكن اعتقد بأنه سيرحل، هناك صفقة تبادلية محتملة بين ديبالا و​ايسكو".

وتابع كابيلو ان "الشيء الوحيد الذي يحتاج ديبالا التركيز عليه الأن هو التسجيل في أتليتكو، يحتاج لتقديم مستوى مميز ويثبت أنه لا يتأثر بتغيير مركزه، وسنرى ذلك إذا كان قادراً على اللعب أمام فريق قوي تكتيكياً مثل الروخي بلانكوس".

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