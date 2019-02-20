ثلاث أخوة رسامين ايزيديين يقيمون معرض مشترك في فرنسا

2019/02/20 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ باريس سلام و سالم و إسماعيل ثلاث أخوة استقر بهم الحال لاجئين في مدينة فوغباك الفرنسية ، بعد عبورهم أمواج بحر ايجة باتجاه اليونان تاركين ورائهم الخوف الذي لاحقهم بسبب اعتقادهم الديني والذي هو المعتقد الايزيدي ، حيث قام داعش بارتكاب ابادة جماعية بحقهم لذلك في الثالث من اغسطس عام 2014 في […]

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