قتل خمسة إنتحاريين شمال غرب الموصل

2019/02/20 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز خلية الصقور الاستخبارية وفريقها التكتيكي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى وهيئة الحشد الشعبي وقوة من استخبارات اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠ من قتل خمس ارهابيين انتحاريين كانوا يرتدون احزمة ناسفة.وذكر بيان لمركز الاعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان ” هذه العملية جاءت بعد نصب كمين محكم لهم ومحاصرتهم […]

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