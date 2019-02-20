2019/02/20 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني معتصم النبيه البالغ من العمر 14 عاما من ورم في المخ لكن فريقا جديدا لكرة القدم للشباب تم تكوينه في غزة لمرضى السرطان من الفتية الفلسطينيين منحه الأمل.

وقال النبيه “أنا سعيد جدا بلعب الكرة..



لقد كونت صداقات جديدة”.

وأضاف مع قيامه بعمليات إحماء وهو يرتدي الزي الخاص بالفريق المكون من الأصفر الزاهي والأزرق “نصحنا الكثيرون باللعب والتحدي لهزيمة السرطان”.

بدأت أكاديمية الأبطال، وهي واحدة من أكبر مدارس كرة القدم في غزة، في تشكيل الفريق منذ نحو خمسة أشهر وانطلق “فريق الأمل” في فبراير/شباط الجاري.



ويبلغ عدد اللاعبين 18 وتتراوح اعمارهم ما بين 12 الى 17 عاما وجميعهم تم تشخيص أصابتهم بالسرطان.



ويتنافس هؤلاء مع بعضهم البعض ومع فرق من غير المرضى في دوري الأكاديمية.

وقال رجب السراج الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأبطال “مثل كل الأطفال في قطاع غزة وفي العالم..



هؤلاء الأطفال لديهم طموح في أن يحترفوا كرة قدم..



ونحن نقدم لهم هذا الشيء”.

وأضاف السراج أن لاعبي فريق الأمل تم إعفاؤهم من مصروفات المدرسة ويتدربون مرة واحدة أسبوعيا في ظل إرشادات طبية.

وقالت سهير النبيه والدة معتصم إن فريق كرة القدم حول حياة ابنها. وأضافت “كان منطويا على نفسه.



واليوم بدأ يشعر بقيمة الحياة”.

وفي ظل معاناة القطاع من نقص المعدات الطبية والادوية، فان مستشفيات غزة غير قادرة على توفير رعاية مناسبة لمرضى السرطان وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق الأمل لكرة القدم يقود شبان من غزة لمواجهة السرطان) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق الأمل لكرة القدم يقود شبان من غزة لمواجهة السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).