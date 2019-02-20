2019/02/20 | 21:48

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استشهاد أحد مصابي انفجار السلط في الأردن متأثرا بجراحه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد أحد مصابي انفجار السلط في الأردن متأثرا بجراحه قناة الغد.

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