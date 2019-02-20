2019/02/20 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _fTERpH7kDo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجيش والحشد.. انتصارات تؤكد قدرة السواعد العراقية على حماية البلاد.. فاطمة زكي) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجيش والحشد.. انتصارات تؤكد قدرة السواعد العراقية على حماية البلاد.. فاطمة زكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).