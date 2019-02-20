نائب يكشف عن موعد مناقشة مشروع معالجة العشوائيات

2019/02/20 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف القيادي في تحالف سائرون النائب برهان المعموري، الأربعاء،

عن موعد مناقشة مشروع معالجة العشوائيات، مبينا أن الحكومة تمتلك مشروعاً من أجل تطوير

الخدمات والإعمار.

وقال المعموري، في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “الكثير من المواطنين لا يمتلكون السكن، وهناك أراض كانت تابعة للدولة

بعد الاحتلال تم بناؤها من قبل المواطنين الذين لا يمتلكون قطعة أرض”.

وأضاف: “لو كانت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 قادرة

على العمل بجدية لبناء وحدات سكنية وتوزيع أراض على المواطنيين لما وصلنا إلى هذه المرحلة”،

مشيراً إلى إن “عدداً كبيراً من الفقراء والبسطاء يسكنون في المناطق العشوائية”.

وأوضح أن “العشوائيات التي ظهر معظمها بعد الاحتلال

الأميركي للعراق عام 2003 تعد من القضايا العامة”، منوهاً إلى انها “تنتشر

في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى”.

وذكر أن “الحكومة تمتلك مشروعاً من أجل تطوير الخدمات

والإعمار”، لافتاً إلى أن “الفصل التشريعي الثاني سيشهد مناقشة هذا المشروع

في لجنة الخدمات البرلمانية بهدف إنضاجه”.

وتابع: “سيتم إضافة وحذف بعض الفقرات في هذا المشروع

تتضمن معالجات لأزمة العشوائيات”، مشدداً على ضرورة “وجود حلول واقعية لعدد

كبير من العشوائيات”.

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