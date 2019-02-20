التعليم تعلن توفير منح دراسية وقروض مالية لطلبة الكليات

2019/02/20 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء،

توفير منح دراسية وقروض مالية لطلبة الكليات الحكومية والاهلية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إنها “تعلن عن توفر منح دراسية وقروض مالية لطلبة الكليات الحكومية

(الدراسة الاولية الموازي والدراسات العليا الخاصة ) وطلبة الكليات الاهلية بالتعاون

مع المصرف العراقي للتجارة “.

وأوضحت، ان الهدف من ذلك هو “مساعدة الطلبة بأكمال دراستهم”،

مشيرة الى ان هناك “شروط وضوابط” خاصة بالموضوع.

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