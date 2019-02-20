2019/02/20 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

استقبل السيد وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي بمقر مكتبه صباح اليوم الاربعاء 2019/2/20 س...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الاتصالات يستقبل سفير جمهورية ارمينيا في بغداد ويبحث معه افاق التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الاتصالات يستقبل سفير جمهورية ارمينيا في بغداد ويبحث معه افاق التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).