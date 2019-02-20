2019/02/20 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مقتل خمسة انتحاريين بعد محاصرتهم شمال غرب الموصل

20/02/2019 21:49:00 PM |

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واع/الموصل/م.ا

أعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الاربعاء، عن مقتل خمسة "ارهابيين انتحاريين" بعد محاصرتهم شمال غرب الموصل.





وذكرت الخلية في بيان، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "مفارز خلية الصقور الاستخبارية وفريقها التكتيكي تمكنت من قتل خمسة ارهابيين انتحاريين كانوا يرتدون احزمة ناسفة"، مبينة أن العملية تمت "بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى وهيئة الحشد الشعبي وقوة من استخبارات اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠".





وأوضحت خلية الاعلام أن "هذه العملية جاءت بعد نصب كمين محكم لهم ومحاصرتهم داخل عجلة كانوا يستقلونها، وقد تم حرق العجلة وقتل هؤلاء المجرمين داخلها بالقرب من منطقة بادوش شمال غرب مدينة الموصل".

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