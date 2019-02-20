مستشارة الأسد: أمريكا وحلفاؤها يعملون على إطالة أمد الحرب على سوريا

2019/02/20 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، الدكتورة بثينة شعبان، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على إطالة أمد الحرب على سورية عبر دعم الإرهاب وعرقلة التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.وقالت شعبان اليوم على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر “فالداي” للحوار الدولي في موسكو “تمكنا من إبراز وجهة نظر سوريا والضيم الذي حصل […]

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