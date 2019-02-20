عادل عبد المهدي:العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا

2019/02/20 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاربعاء، أن العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا، فيما اكد وزير التجارة الكويتي خالد الروضان دعم بلاده لاستقرار العراق واعماره.

وقال عبد المهدي خلال استقباله خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، بحسب بيان تلقته وكالة صدى , إن “العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة بتطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي”.

واضاف أن “العراق يسير بخطى ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة ، وامامنا مهمة البناء بالتعاون مع اشقائتا واقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما”، مشيرا الى “نموذج الاتفاق بين العراق والاردن واقامة منطقة صناعية مشتركة، والاستعداد للعمل مع دولة الكويت والتعاون بشكل اكبر وتنشيط المنافذ الحدودية وتقديم كل الامكانيات والتسهيلات للمستثمرين”.

من جهته نقل وزير التجارة الكويتي، بحسب البيان “تاكيد امير الكويت على دعم الكويت لاستقرار العراق واعماره وإنجاح خطط الحكومة العراقية، والرغبة برفع مستوى التبادل التجاري واشراك القطاع الخاص واقامة علاقات شراكة بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين”.

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