فلاح الجزائري محافظا للعاصمة بغداد رسمياً

2019/02/20 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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صادقت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، على شرعية جلسة مجلس محافظة بغداد والتي تم خلالها التصويت على تولي “فلاح الجزائري” مهامه كمحافظ لبغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجزائري، ان” قرار المحكمة الإدارية ومصادقتها على شرعية جلسة مجلس محافظة بغداد والتي تمخض عنها التصويت للسيد فلاح الجزائري محافظا لبغداد خلفا للعطواني “.





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