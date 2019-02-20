الحوثي يحمل العدوان مسؤولية المجاعة في اليمن

2019/02/20 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد على الحوثي ،اليوم الاربعاء، تحالف العدوان مسؤولية عدم التوزيع والإستفادة من الغذاء المتواجد بالمطاحن والذي يكفي ٣،٧مليون

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