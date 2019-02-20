اكتشاف علاج جيني جديد للعمى الوراثي

2019/02/20 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير عالمية صادرة اليوم أن جراحين حقنوا جينا صناعيا في مؤخرة عين امرأة في محاولة لمنع موت مزيد من الخلايا ليكون أول علاج يستهدف السبب الوراثي الأساسي للتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر.

وذكرت التقارير، أن" استخدام العلاج الجيني في وقت مبكر للحفاظ على نظر مرضى سيصابون بالعمى بدونه سيكون إنجازا ضخما في طب العيون، وكانت السيدة أوزبورن البالغة من العمر ٨٠ عاماً الأولى بين ١٠ مرضى مصابين بالتنكس البقعي يشاركون في اختبار العلاج الجيني".

وأضافت التقارير، ان" خلايا شبكية العين تموت في التنكس البقعي الذي يزداد خطر الإصابة به مع تقدم العمر، ويكون التنكس البقعي في الغالب من النوع الجاف، حيث يحدث ضعف النظر تدريجياً ويمكن أن يستغرق سنوات في حين أن التنكس البقعي الرطب يمكن أن يحدث بصورة مفاجئة ويؤدي إلى فقدان البصر بسرعة لكن علاجه ممكن إذا شُخص في وقت مبكر".

انتهى..م.ر

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