تحذيرات لسكان بغداد والمحافظات من طقس الأيام الـ3 المقبلة

2019/02/20 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العلي، في منشور له على صفحته في "الفيسيوك" ان" الأجواء تتجه إلى الاستقرار مع أمطار متوقعة منتصف الأسبوع المقبل".

وبين ان" أجواءً مستقرة في عموم البلاد وتستمر هذه الأجواء المعتدلة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية وتكون باردة ليلاً كما لا توجد أمطار أو موجة باردة قوية كما يشاع".

وأضاف العلي، انه" ستتأثر المناطق الشمالية أيام "الخميس والجمعة والسبت" بزخات مطر متقطعة تشمل مناطق متفرقة خصوصاً يومي الجمعة والسبت ولا توجد أمطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأوضح، ان" الرياح ستكون سطحية شمالية غربية في عموم البلاد وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة من 5 إلى 15 كم في الساعة وخفيفة السرعة في المنطقة الشمالية، وتنشط الرياح إلى 25 كم في الساعة في مناطق البادية الغربية والجنوبية الغربية خلال النهار".

وحذر العلي من ان" توقعات أولية تشير إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي ماطر منتصف الأسبوع القادم وهو توقع قابل للتغيير".

وأشار الى ان" درجات الحرارة سترتفع مطلع الأسبوع المقبل لتكون أكثر دفئاً في النهار".

انتهى..م.ر

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