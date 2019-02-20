دراسة: أمازون ستضم جزءًا من حصة جوجل بسوق الإعلانات الرقمية

2019/02/20 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقعت دراسة حديثة أن نشاط الإعلانات في شركة أمازون سيحصل على حصة سوقية من "جوجل" في العام الجاري.





وأوضحت دراسة لشركة "إي.ماركتر"، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تحصد أمازون على 8.8% من إجمالي الإنفاق على سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة خلال عام 2019، ارتفاعًا من 6.8% في عام 2018.





وتابعت الدراسة بأنه من المتوقع أن تصل حصة النشاط الإعلاني لأمازون إلى 10% من حصة السوق بحلول عام 2020

وفي المقابل، فإنه من المتوقع أن تخسر "جوجل" الرائدة في سوق الإعلانات نسبة 1% من حصتها السوقية، لتنخفض من 38.2% في العام الماضي إلى 37.2% في 2019، وفقاً للدراسة

كما أنه من المتوقع أن تصل حصة فيسبوك من الإنفاق على الإعلانات الرقمية في عام 2019 إلى 22.1% مقارنة مع 21.8% بالعام الماضي.





وفي العام الماضي، بلغت مبيعات إعلانات أمازون نحو 10.1 مليار دولار.





وتتوقع الدراسة أن ينمو النشاط الإعلاني لأمازون في الولايات المتحدة بنحو 50% هذا العام.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم أمازون بنحو 0.6% إلى 1617 دولار.





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