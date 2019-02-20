محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ أبريل

2019/02/20 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى في 10 أشهر، مع هبوط الدولار الأمريكي وترقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير.





ومن المقرر أن يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن محضر اجتماع الأخير والذي قرر خلاله الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.





كما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات الولايات المتحدة والصين التجارية في الأسبوع الجاري في واشنطن، وما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى حل ينهي نزاعهما التجاري.





وكشفت تقارير صحفية أمس، أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تعهد من الصين بعدم خفض قيمة اليوان كجزء من صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بينهما.





وعند تسوية التعاملات، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% ليصل إلى مستوى 1347.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 19 أبريل الماضي.





وبحلول الساعة 6:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3% مسجلاً 1345.66 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.321.





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