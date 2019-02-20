قطر تستضيف معرض

2019/02/20 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدوحة - مباشر: تنطلق أعمال معرض طريق الحرير في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، بالشراكة بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة الشرق الإعلامية التابعة لمجموعة دار الشرق.





وتوقع المدير التنفيذي للمعرض، عز الدين عبدالرحمن، في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن يشار في المعرض نحو 50 دولة حول العالم.





وأفاد، أن المعرض يستهدف استقطاب القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة العاملة في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية لتلتقي تحت سقف واحد، وتتبادل الخبرات وتفتح آفاق جديدة لتبادل الاستثمارات بين الدول المشاركة.





وتابع عبد الحمن، كما يسعى المعرض لإلقاء الضوء على الخدمات اللوجستية المتعلقة بهذا الطريق الذي يعد من أقدم شبكات الطرق التجارية والثقافية التي تربط الصين وآسيا وأوروبا برا وبحرا منذ مئات السنين، والذي ساهم في ازدهار العديد من البلدان والمدن الواقعة على مساره.





ومن المرتقب أن يسهم "طريق الحرير" في دفع التعاون بين الصين والدول الواقعة على مسار الطريق، وذلك من خلال مبادرة "الحزام والطريق" للقرن الحادي والعشرين الذي يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.





وسيمكن "طريق الحرير" الصين من المرور بتجارتها عبر أكثر من 60 دولة يبلغ عدد سكانها قرابة 4 .4 مليار نسمة، أي ما يوازي 63% من سكان العالم، وباستثمارات تبلغ حوالي 21 تريليون دولار.





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