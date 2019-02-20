2019/02/20 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باصابة أسرة نازحة في حريق جنوب غربي كركوك.وقال المصدر لـ”ناس” اليوم (20 شباط 2019)، إن “أسرة نازحة في أحدى المزارع بـ (جرداغلي) التابعة لناحية تركلان، احترقت أثناء تحضير العشاء، ما أدى إلى إصابة الاسرة بالكامل بينهم ثلاثة اطفال حالتهم حرجة”.وتشهد مخيمات النازحين بين فترة وأخرى اندلاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشاء حزين: احتراق عائلة نازحة أثناء إعداد الطعام) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشاء حزين: احتراق عائلة نازحة أثناء إعداد الطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).