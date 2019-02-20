2019/02/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تفقد ممثل حكومة اقليم كوردستان في المانيا دلشاد بارزاني، اليوم الاربعاء، البروفيسور والمؤرخ الكوردي كمال مظهر احمد في منزله في المانيا، للاطمئنان على صحته.

واعلن بارزاني في تصريح صحفي انه زار منزل كمال مظهر، لتفقد حالته الصحية عن كثب.

ويعد كمال مظهر احد المع الكتاب الكورد، وله عشرات المؤلفات، ومارس دورا ملحوظا في كتابة تاريخ كوردستان وخدمة الثقافة واللغة الكوردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوردستان تتفقد البروفيسور كمال مظهر في المانيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوردستان تتفقد البروفيسور كمال مظهر في المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).