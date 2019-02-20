وفد أمريكي لبارزاني: كوردستان احدى قصص النجاح في الشرق الأوسط

2019/02/20 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وفداً حكومياً من الولايات المتحدة تألف من مسؤولين من وزارات الدولة والدفاع ويرأسه السفير جيمس جيفري المبعوث الامريكي الخاص الى سوريا، فضلا عن جويل ريبورن، نائب مساعد وزير شؤون المشرق.

وتحدث بارزاني وجيفري عن التطورات السياسية الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، كما ناقشا التقدم العسكري ضد إرهابيي داعش والوضع العام في سوريا.

وأعرب بارزاني عن امتنانه لشعب وحكومة الولايات المتحدة لدعمها المستمر لإقليم كوردستان، مضيفا أن الحرب ضد الإرهابيين ستكون في الواقع أكثر تكلفة من حيث الأرواح البشرية والموارد.

وأشار جفري إلى أن دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان أثبت أنه مسعى ناجح وأن إقليم كوردستان هو أحد قصص النجاح في الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان الوضع السياسي في العراق والعلاقات المعززة مؤخراً بين بغداد وأربيل.

كما أعرب جيفري وبارزاني عن تفاؤلهما بمستقبل أكثر إشراقاً للعراق وإقليم كوردستان في أعقاب الحرب على تنظيم داعش.

كما تضمن اللقاء مناقشة الوضع في سوريا وكيف يجب على جميع الأطراف البدء في الانخراط في إيجاد السبل التي ستكون في مصلحة الشعب السوري بعد نهاية تنظيم داعش.

واكد بارزاني أن ارهابيي تنظيم داعش واجهوا هزيمة خطيرة في العراق وسوريا، ويجب الاستمرار في التعامل مع تهديدهم بحذر.

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