عبد المهدي: العراق مستعد بشكل كبير للتعاون الاقتصادي مع الكويت

2019/02/20 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، أن العلاقات

التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون، مبينا ان أمام العراق والكويت

فرصة كبيرة لتطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي.

وقال عبد المهدي، في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن خلال استقباله خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون

الخدمات الكويتي والوفد المرافق له، ان “العراق يسير بخطى ثابتة لتجاوز صعوبات

الماضي وآثار الحروب المدمرة، وامامنا مهمة البناء بالتعاون مع اشقائتا واقامة علاقات

شراكة اقتصادية وتجارية لصالح شعوبنا والمنطقة عموما”، مشيرا الى “نموذج

الاتفاق بين العراق والاردن واقامة منطقة صناعية مشتركة ، والاستعداد للعمل مع دولة

الكويت والتعاون بشكل اكبر وتنشيط المنافذ الحدودية وتقديم كل الامكانيات والتسهيلات

للمستثمرين”.

واعرب عن تقديره لـ”مواقف سمو امير الكويت وحكمته ودعمه

لزيادة وتوسيع علاقات التعاون مع العراق”.

من جهته نقل وزير التجارة الكويتي تحيات امير الكويت لرئيس

مجلس الوزراء وتأكيده على “دعم الكويت لاستقرار العراق واعماره وإنجاح خطط الحكومة

العراقية، والرغبة برفع مستوى التبادل التجاري واشراك القطاع الخاص واقامة علاقات شراكة

بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين”.

واكد ان “وسائل التعبير عن المطالب محترمة ونحن جميعا

نعمل من اجل المصلحة العامة ونعلم بالمشاكل التي تعانيها مختلف الشرائح ومنهم شريحة

المعلمين ونبذل اقصى الجهود لتلبية الاحتياجات والمطالب المشروعة ونعد بالاستجابة لكل

مانستطيع والوصول الى الحلول الممكنة”.

وحول الابنية المدرسية قال رئيس مجلس الوزراء، ان “الحاجة

لبناء المدارس مشكلة تراكمت عبر السنين ولدينا عقود وخطط في هذا المجال”، مؤكدا

“امكانية تلبية مطالب المعلمين بالاراضي السكنية والعمل على ان تكون مخدومة ومتناسبة

مع دخلهم وأعدادهم في جميع المحافظات ومضي

الحكومة بالمشروع السكني الذي اطلقته في جميع المحافظات ولمختلف الشرائح والمستويات

وتلبية الحاجة للوحدات السكنية”.

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