‎رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز

2019/02/20 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز ، جرى خلاله بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بمايحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الامن والاستقرار في المنطقة .وأكد جلالة الملك دعم المملكة العربية السعودية للعراق وحرصها على امنه […]

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