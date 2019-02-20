التميمي: الحكومة واللجان لن تمضِ من دون اتفاق الفتح وسائرون

2019/02/20 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الاربعاء، ان الكابينة الوزارية واللجان النيابية لن تمض من دون الاتفاق بين الفتح وسائرون، لافتا الى انه ليس امام الفتح وسائرون الا الاتفاق لتمرير بقية الحكومة واللجان النيابية.وقال التميمي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “اجتماع الفتح وسائرون يعني اجتماع ركيزتي البناء والاصلاح، لافتاً الى […]

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