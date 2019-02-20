الحكومة الفنزويلية تمنع السفن من مغادرة موانىء البلاد

2019/02/20 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منعت الحكومة الفنزويلية أي سفينة من مغادرة موانىء البلاد قبل ثلاثة أيام من الموعد الذي أعلنه المعارض خوان جوايدو لإدخال المساعدة الإنسانية.

وأفادت وثيقة للجيش اطلعت عليها فرانس برس بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء حتى الأحد لدواع أمنية، من دون الإشارة إلى كيفية التعامل مع السفن التي تصل إلى فنزويلا.

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