رفع الكتل الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء وسط بغداد

2019/02/20 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء وسط العاصمة.





وقالت الامانة، في بيان تلقته وكالة صدى, انها “قامت برفع الصبات الكونكريتية من محيط مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد”، مشيرة الى أن ذلك “تم بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية”.

وأوضحت أمانة بغداد أن “كوادرها باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع خصوصا انه مغلق منذ سنة 2004”.





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