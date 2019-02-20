عبدالمهدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الملك سلمان

2019/02/20 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه جرى خلال الاتصال "بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكد الملك السعودي دعم بلاده للعراق وحرصها على "أمنه واستقراره وازدهاره، وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في إعمار العراق". من جهته أعرب عبد المهدي عن تطلعه "للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز أمنها واستقرارها".

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