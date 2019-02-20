عادل عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

2019/02/20 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، أن الاتصال بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقي والسعودي ويعزز فرص الامن والاستقرار في المنطقة.

وأكد العاهل السعودي دعم بلاده للعراق وحرصها على أمنه واستقراره وازدهاره، وتجديد الدعم للخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها في إعادة اعمار البلاد.

ورحب رئيس الوزراء بالدعم الذي تبديه المملكة العربية السعودية للعراق واعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والنفطي وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز أمنها واستقرارها.

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