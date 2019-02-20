واع/ قتل 8 دواعش بينهم قيادي غرب الأنبار

2019/02/20 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

20/02/2019 22:16:00 PM |

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واع/الانبار/م.ا

قتلت قوة أمنية مشتركة، اليوم الاربعاء، 8من ارهابيي عصابات داعش في غرب محافظة الانبار.

وذكر مصدر أمني لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "قوة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية والحشد العشائري الخاص بعشيرة الجغايفة قتلوا ٨ عناصر من داعش".

وأضاف ان من "بين القتلى القيادي في داعش أبو أيوب التونسي"

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