50 جماعة سياسية أمريكية تطالب بالعودة إلى الاتفاق النووي

2019/02/20 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصدرت أكثر من 50 جماعة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا طلبت فيه من الكونغرس الأمريكي تأييد العودة إلى الاتفاق النووي، ورفع الحظر المتعلق بهذه القضية.وقدمت هذه الجماعات نفسها على أنها جماعات مؤيدة للدبلوماسية، تمثل ملايين الناخبين الأمريكيين، وطلبت من أعضاء الكونغرس الأمريكي تأييد خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وعودة […]

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