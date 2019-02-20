عادل عبد المهدي: العلاقات التي تربط العراق والكويت يسودها التعاون وحسن النوايا

2019/02/20 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي العلاقات التي تربط العراق والكويت استثنائية ويسودها التعاون وحسن النوايا والرغبة المشتركة بتطويرها في جميع المجالات التي تخدم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي.

وقال عبد المهدي خلال استقباله خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، ان العراق يسير بخطى ثابتة لتجاوز صعوبات الماضي وآثار الحروب المدمرة ، وامام الجانبين مهمة البناء بالتعاون واقامة علاقات شراكة اقتصادية وتجارية لصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة عموما، مشيرا الى نموذج الاتفاق بين العراق والاردن، واقامة منطقة صناعية مشتركة، والاستعداد للعمل مع دولة الكويت والتعاون بشكل اكبر وتنشيط المنافذ الحدودية وتقديم كل الامكانيات والتسهيلات للمستثمرين.

ونقل وزير التجارة الكويتي، تأكيد أمير الكويت على دعم بلاده لاستقرار العراق واعماره وإنجاح خطط الحكومة العراقية، والرغبة برفع مستوى التبادل التجاري وإشراك القطاع الخاص واقامة علاقات شراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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