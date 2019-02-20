وزير المالية الفرنسي: ركود الاقتصاد الإيطالي سيؤثر علينا

2019/02/20 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير المالية الفرنسي إن البيئة الاقتصادية الأوروبية والعالمية أصبحت أكثر تهديدًا لفرنسا في الأشهر الأخيرة، حيث يشكل الركود الاقتصادي في إيطاليا قلقاً شديدًا.





وأضاف "لو مير" في مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، أنه لا يجب التقليل من شأن تأثير الركود الإيطالي، إلى جانب البريكست.





وتابع "لو مير": "نتحدث كثيراً عن البريكست لكننا لا نذكر الركود الاقتصادي الإيطالي الذي سيكون له تأثير كبير على النمو في أوروبا ويمكن أن يؤثر على فرنسا لأنها واحدة من أهم شركائنا التجاريين".





وكانت بيانات رسمية قد أظهرت نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.3% في الربع الرابع من العام الجاري،بأكثر من تقديرات المحللين.





وفي المقابل سجل اقتصاد إيطاليا انكماشاً للربع الثاني على التوالي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي ليدخل في مرحلة ركود.





وِأشار "لو مير" إلى أنه سيجتمع مع نظيره الإيطالي جيوفاني تريا في باريس الأسبوع المقبل حيث سيناقش الجانبان الوضع الاقتصادي.





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