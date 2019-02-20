الإعلام الأمني يعلن مقتل 5 “ارهابيين انتحاريين” في الموصل

2019/02/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، بمقتل خمسة

“ارهابيين انتحاريين” بعد محاصرتهم شمال غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن” خلية الصقور الاستخبارية وفريقها التكتيكي تمكنت من قتل ارهابيين كانوا

يرتدون احزمة ناسفة، مؤكدةً التنسيق مع قيادة عمليات نينوى وهيئة الحشد الشعبي وقوة

من استخبارات اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠خلال تنفيذ المهمة.

واشار البيان الى أن العملية نفذت بعد نصب كمين محكم لهم

ومحاصرتهم داخل عجلة كانوا يستقلونها، وتم حرق العجلة وقتلهم داخلها بالقرب من منطقة

بادوش شمال غرب الموصل.

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