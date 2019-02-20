2019/02/20 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات السيارات يتوقف على التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا.

ومتحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، قال ترامب إن الرسوم الجمركية على السيارات هى شيء تدرسه إدارته.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الرئيس الأمريكي، المعروف بنهجه الحمائي القوى في التجارة، وعده بأنه لن يفرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية في الوقت الحاضر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: القرار بشأن رسوم جمركية على السيارات يتوقف على التوصل لاتفاق تجاري مع أوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: القرار بشأن رسوم جمركية على السيارات يتوقف على التوصل لاتفاق تجاري مع أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).