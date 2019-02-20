بعملية اشترك فيها الحشد.. مقتل خمسة انتحاريين شمال غرب الموصل

2019/02/20 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن مقتل خمسة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة بعملية امنية جرت بالتنسيق مع الحشد الشعبي شمال غرب الموصل.وقالت الخلية في بيان اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن "مفارز خلية الصقور الاستخبارية وفريقها التكتيكي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى وهيئة الحشد الشعبي وقوة من استخبارات اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠ تمكنت ...

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