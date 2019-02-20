بعد مراقبتهم لاربعة ايام مفرزة امنية تقتل 5 عناصر لداعش

2019/02/20 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الموصل انطلقت مفرزة عسكرية في ساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء 20 فبراير لتنصب كمين لعناصر داعش بعد مراقبهم لاربعة ايام، وتم قتلهم في الساعة التاسعة وهم ينون الاختباء في جبال بادوش بعد اعطاب السيارة التي كانت تقلهم هذا ما جاء في بيان نشرته خلية الاعلام الامني تلقت ايزيدي 24 نسخة منه […]

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