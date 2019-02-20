عون شاب في الثمانين لكن ماذا عن بقية الحكام العرب؟

2019/02/20 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر حسابه على "انستغرام"، صورة من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثمانين، الذي يوافق 18 فبراير/ شباط، برفقة ابنتيه كلودين وميراي.ووجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التهنئة للرئيس عون بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه على تويتر، قائلا إنه لم يجد كلمة يقولها عند رؤيته لعون سوى "شاب الـ84"، مضيفا أن "الحلم لا يشيخ".

وتشهد الدول العربية ارتفاعا في عمر حكامها، إذ يبلغ إجمالي أعمار حكام الـ22 دولة عربية 1530، ومتوسط أعمارهم 69.5 عام، و6 منهم فقط أصغر من 60 عاما.



ويتصدر قائمة أكبر الحكام العرب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بـ92 عاما بينما يأتي في آخر القائمة كأصغر حاكم عربي سنا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

قائمة الحكام العرب حسب أعمارهم:

1- الباجي قائد السبسي: 92 عاما.

2- الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت: 89 عاما.

3- ميشال عون، رئيس لبنان: 84 عاما.

4- محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية: 83 عاما.

5- الملك سلمان بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية: 83 عاما.

6- عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر: 81 عاما.

7- السلطان قابوس بن سعيد، سلطنة عُمان: 78 عاما.

8- عادل عبدالمهدي، رئيس وزراء العراق: 77 عاما.

9- عمر البشير، رئيس السودان: 75 عاما.

10- عبدربه منصور هادي، رئيس اليمن: 73 عاما.

11- إسماعيل عمر جيلي، رئيس جيبوتي: 72 عاما.

12- الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات: 71 عاما.

13- الشيخ حمد بن عيسى، ملك البحرين: 69 عاما.

14- عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر: 64 عاما.

15- محمد ولد عبدالعزيز: 62 عاما.

16- غزالي عثماني: 60 عاما.

17- فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية: 58 عاما.

18- الملك عبدالله الثاني، الأردن: 57 عاما.

19- محمد عبدالله محمد فرماجو، رئيس الصومال: 56 عاما.

20- الملك محمد السادس، المغرب: 55 عاما.

21- بشار الأسد، رئيس سوريا: 53 عاما.

22- الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر: 38 عاما.

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