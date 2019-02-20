2019/02/20 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب بمخيم للنازحين في بعقوبة

20/02/2019 22:41:00 PM |

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واع/ديالى/م.ا

اعلنت مديرية الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب ، بمخيم النازحين في بعقوبة بديالى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من الامن الوطني والفوج النموذجي في ديالى ، تمكنت من اعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في مخيم النازحين في بعقوبة".

واضافت، انه " تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه"..

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