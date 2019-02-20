هزة أرضية تضرب مدينة مرمرة التركية

2019/02/20 | 22:57

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بغداد اليوم- متابعة

تعرضت منطقة مرمرة، شمال غربي تركيا، لهزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز ’’قنديللي’’ لمراقبة الزلازل في جامعة البوسفور، في بيان نقلته وسائل اعلام تركية، أن "قوة الهزة بلغت 5.3 درجات".

وأضاف أن "سكان ولايات إسطنبول وبورصة وباليكسير وجناق قلعة وأدرنة والمناطق المحيطة شعروا بالهزة".

من جهتها، قالت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن قوة الزلزال بلغت 5.0 درجة في منطقة أيواجق بولاية جناق قلعة (شمال غرب).

وأضاف البيان، أن مركز الهزة كان تحت منطقة أيواجق، وعلى عمق 5.10 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 16 ارهابياً في تبادل لإطلاق النار مع قوات الامن في العريش.

وذكرت الداخلية في بيان أن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من ال

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل اعلام عربية، الاثنين (18 شباط 2019)، بمقتل شرطي وإصابة آخر على الأقل، بتفجير انتحاري خلف جامع الازهر، في القاهرة.

وذكرت محطة "سكاي نيوز عربية" في أنباء أوردتها، نقلاً عن مصادر أمنية، أن "انفجارا وق

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن معظم الدول العربية الإسلامية لم تعد تنظر لإسرائيل كعدو.

وذكر نتنياهو خلال كلمة في مؤتمر "منظمات اليهودية الأميركية"، ان "تغييراً هائلاً يحصل

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