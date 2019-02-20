2019/02/20 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن قرار الكيان الصهيوني اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة هو “قرصنة” للأموال الفلسطينية، رافضا تسلمها “منقوصة قرشا واحدا”.وقال عباس خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن “قرار حكومة الاحتلال الصهيوني قرصنة أموالنا، تحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفلسطيني يرفض تسلم مبالغ حكومته منقوصة من الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفلسطيني يرفض تسلم مبالغ حكومته منقوصة من الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).