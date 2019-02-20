اليمن.. عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي بمحافظة حجة

2019/02/20 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، سقوط عشرات القتلى في صفوف ميليشيا الحوثي وأسر آخرين، في معارك بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى “سبتمبر نت” عن مصادر عسكرية قولها إن معارك ضارية خاضتها القوات صباح اليوم ضد ميليشيا الحوثي، في أطراف مديرية مستبأ شمال محافظة حجة، تكبد فيها المتمردون خسائر فادحة.

وأسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا قتلى وجرحى، وأسر عنصرين آخرين.

كان الجيش اليمني يخوض معارك مستمرة ضد ميليشيا الحوثي في المنطقة العسكرية الخامسة على أطراف مديرية مستبأ، منذ أشهر.

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