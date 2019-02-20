2019/02/20 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد الهراط : هناك عصابات مدنية متخفية عن الاجهزة الامنية في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ITmgpVF3c3c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد الهراط : هناك عصابات مدنية متخفية عن الاجهزة الامنية في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ محمد الهراط : هناك عصابات مدنية متخفية عن الاجهزة الامنية في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).