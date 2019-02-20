واشنطن ترد على “العروس الداعشية” بشأن عودتها إلى الولايات المتحدة

2019/02/20 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، رفض بلاده مناشدة هدى مثنى، المعروفة باسم “عروس داعش” بالعودة إلى الولايات المتحدة.وقال بومبيو في بيان، إن هدى “ليست مواطنة أميركية، وعليه فلن يسمح لها بدخول البلاد”، مضيفا أنه لا توجد أسس قانونية لقبول طلب “العروس الداعشية” ، فهي لا تحمل أوراق هوية أو […]

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