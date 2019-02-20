الفتح وسائرون نحو كتلة جديدة لتزعم المشهد السياسي

2019/02/20 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرهاد علاء الدين* المشهد السياسي العراقي كعادته مليء بالازمات في حين نرى أن النخبة السياسية تعتاش على هذه الازمات بشكل مفرط بل ادمنت عليها.السنوات الماضية كانت سياسة ادارة الازمات هي السائدة و كانت الحلول في اكثر الاحيان تآتي من خلق ازمة جديدة و كبيرة لتحل محل الازمة القائمة حتى يتم نسيان الازمة الاولى لتتجه […]

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