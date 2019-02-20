محدث.. نايمكس يرتفع للجلسة السادسة عند أعلى مستوى بـ2019

2019/02/20 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل "نايمكس" أعلى مستوى في 2019 مع إشارات خفض الإنتاج وترقب نتائج المحادثات التجارية الراهنة بين واشنطن وبكين.





وتلقى الخام الدعم من إشارات على توازن السوق، إلى جانب آمال التوصل لحل بشأن الخلاف التجاري الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل استمرار المحادثات بين الطرفين هذا الأسبوع.





وأعلن المتحدث باسم الرئاسة في نيجيريا في بيان اليوم إن بلاده مستعدة لخفض إنتاج النفط للمساعدة في زيادة أسعار الخام بعد أن دعا مبعوث من السعودية الدولة الافريقية للالتزام باتفاق خفض الإنتاج

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم، على أن يتم إعلان الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.





وعلى الجانب الأخر، فإن جهود منظمة أوبك لخفض الإنتاج، والعقوبات المطبقة من جانب الولايات المتحدة على شركة الطاقة الوطنية في فنزويلا تساهم في توازن السوق من حيث خفض المعروض.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس، أنها تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري من السبع حقول الرئيسية بمقدار 84 ألف برميل يومياً إلى 8.398 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 1.5% مسجلاً 56.92 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ 12 نوفمبر الماضي.





وكان الخام الأمريكي قد وصل إلى مستوى 57.55 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.





وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1% إلى 67.10 دولار للبرميل.





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