الأهلي يتغلب علي الداخلية ويشعل المنافسة علي صدارة الدوري المصري

2019/02/20 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب النادي الأهلي علي ضيفه الداخلية بثلاثة أهداف لهدف في الأسبوع 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت علي ملعب بتروسبورت، اليوم الأربعاء .

سجل ثلاثية أصحاب الأرض محمد هاني في الدقيقة 20 وجونيور أجاي في الدقيقة 38 وجيرالدو في الدقيقة 90، بينما سجل هدف الداخلية أحمد أوكا من ضربة جزاء في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

واستطاع الأهلي من خلال الفوز السابع على التوالي أن يستغل تعثر الزمالك وبيراميدز في الجولة الحالية وعادل رصيد الأخير بـ45 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة، و4 نقاط من الزمالك المتصدر، وفي المقابل بقى رصيد الداخلية 22 نقطة في المركز الـ14.

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